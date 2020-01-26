Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Из 15 пострадавших в ДТП с автобусом, трое – в тяжёлом состоянии, девять – отпущены домой

Новый компаньон05:48

В пермском Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом

АиФ Пермь05:05

Компанию-перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Перми, ранее привлекали к ответственности

ТАСС05:25

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

РИА Новости05:33

В Прикамье на федеральной трассе столкнулись рейсовый автобус и 2 автомобиля: пострадало 15 человек

Новости Перми 59.ru01:11

Следователи проводят проверку по факту ДТП с автобусом в Прикамье

Business Class (Пермь)06:14

Прокуратура и следственный комитет начали проверку после массовой аварии в Прикамье

КП - Пермь04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика

Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства

Решение об отставке российского правительства было принято экс-премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:14
Биатлон

Куклина пропустит масс-старт в Поклюке

Российская биатлонистка Лариса Куклина не примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.
Матч ТВ 05:26
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument 24 января в 03:00
Общество

Казахстан приостановит безвиз для транзитных пассажиров из Китая

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.
RT на русском 04:26
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
ТАСС вчера в 00:55
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

Новые автомобили вчера в 22:42
Здоровье

В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
RT на русском 03:27
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Live24 03:36
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

РИА Новости 06:02
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Футбол

«Лацио» впервые за 19 лет борется за скудетто. И это совсем неслучайно

Матч ТВ 01:19
Происшествия

Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 03:22
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram

В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком

Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга

Экспресс газета вчера в 02:04
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Наука

Ученые допустили возможность заразности рака и диабета

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Газета.Ru 01:52
Общество

Ротшильды судятся с властями Вены из-за отнятых нацистами домов

Ротшильды по австрийской родовой ветви знаменитого семейства судятся с властями Вены.
Актуальные Новости 01:01
Общество

В Британии впервые показали посвященную Brexit монету

В Британии была впервые представлена монета, которая выпущена в честь выхода страны из ЕС.
Газета.Ru 05:10
Политика

Украина начала виртуально получать российский газ из Польши

Газ начал поступать на Украину по "виртуальному реверсу" из Польши, в скором времени к ней присоединятся Словакия и Венгрия, рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
Вестник Кавказа 24 января в 06:38
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника

РИА Новости 04:44
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

РИА Новости вчера в 20:35
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового корнавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
РБК 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное