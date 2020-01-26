Происшествия
РИА НовостиВ МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
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