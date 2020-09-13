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Российская газета
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.В источнике
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ТАСС

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

ТАСС11:47
Газета.Ru

МВД получило больше 2,5 тысячи сообщений о нарушениях по выборам

Газета.Ru11:45
Эхо Москвы

МВД России не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

Эхо Москвы11:34
Интерфакс

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Интерфакс11:26
Комсомольская правда

МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Комсомольская правда11:20
RT на русском

МВД выявило провокации на фоне выборов в России

RT на русском11:49
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Российская газета11:47

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 Александра Трусова сказала, что подготовит максимальное количество четверных прыжков в произвольной программе к более важным стартам.
РИА Новости11:38

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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