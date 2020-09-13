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Российская газета
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.В источнике
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РИА Новости

Полиция не выявила серьезных нарушений в единый день голосования

РИА Новости12:38
ТАСС

Конкурентно и максимально открыто. Единый день голосования завершился почти по всей России

ТАСС13:12
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Российская газета11:47
РБК

В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов

РБК12:33
Интерфакс

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Интерфакс11:26
Комсомольская правда

МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Комсомольская правда11:20
RT на русском

МВД выявило провокации на фоне выборов в России

RT на русском11:49

Депутат прокомментировала заявления Украины о подаче воды в Крым

Ранее 13 сентября представительство сообщило, что Россия пытается посредством давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму, но Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие после «оккупации части ее территории».
Известия13:36
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В Москве прошли контрольные прокаты сильнейших фигуристов России

В Москве прошли контрольные прокаты сильнейших фигуристов России Михаил Коляда стал главным действующим лицом открытых прокатов членами сборной России по фигурному катанию своих новых программ на льду СК "Мегаспорт".
Коммерсантъ14:47