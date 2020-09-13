В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
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Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.В источнике
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МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
Комсомольская правдавчера в 11:20