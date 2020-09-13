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Российская газета
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.В источнике
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РБК

В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов

РБКвчера в 12:33
ТАСС

Конкурентно и максимально открыто. Единый день голосования завершился почти по всей России

ТАССвчера в 13:12
Комсомольская правда

МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Комсомольская правдавчера в 11:20
РИА Новости

Полиция не выявила серьезных нарушений в единый день голосования

РИА Новостивчера в 12:38
Интерфакс

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Интерфаксвчера в 11:26
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Российская газетавчера в 11:47
RT на русском

МВД выявило провокации на фоне выборов в России

RT на русскомвчера в 11:49

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
73

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM11 сентября в 19:24
9

Специалисты разработали экологичное топливо из муравьиной кислоты

В ходе проведения новой работы эксперты выявили, что беспроводной лист с фотокатализаторами преобразовывает воду, солнечный свет и углекислый газ в синтетический газ, обладающий хорошим потенциалом применения в качестве топлива.
Faktom17:10

В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Lenta.ru17:37

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

По предварительным данным из регионов, где выбирали губернаторов, лидируют действующие главы субъектов, сообщили журналистам в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 15:00
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