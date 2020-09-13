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Российская газета
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.В источнике
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РБК

В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов

РБК12:33
ТАСС

Конкурентно и максимально открыто. Единый день голосования завершился почти по всей России

ТАСС13:12
Комсомольская правда

МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Комсомольская правда11:20
РИА Новости

Полиция не выявила серьезных нарушений в единый день голосования

РИА Новости12:38
Интерфакс

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Интерфакс11:26
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Российская газета11:47
RT на русском

МВД выявило провокации на фоне выборов в России

RT на русском11:49

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.
Lenta.ru10:35
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