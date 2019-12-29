Общество

Газета.RuГазета.RuВ МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости". Так, автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

Газета.Ru08:38

В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

РИА Новости04:21

Ставить машины на учёт можно будет прямо в автосалоне

Архангельские известия29.12.19 в 00:19

Россияне получат возможность регистрировать машины в автосалонах

ТАССвчера в 16:15

С 2020 года регистрацию автомибелей разрешено делать прямо в автосалонах

Волжская правда (г. Волжск)29.12.19 в 07:19

Орловцы смогут получить номера на автомобили сразу в дилерских центрах

ОрёлТаймс29.12.19 в 01:00

Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Lenta.ru05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Lenta.ru 07:46
Спорт

Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Вести.Ru 07:55
Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Коммерсантъ 08:49
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 09:11
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Авто

Опубликованы официальные фото кроссовера Genesis GV80

Компания Genesis опубликовала первые официальные изображения своего первого серийного кроссовера GV80.
За рулем Кубань 02:08
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК 02:05
Армия и оружие

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 19:58
Общество

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 миллиона человек

В массовых новогодних гуляниях в России приняли участие почти 6,5 миллиона человек, сообщает МВД России.
Вести.Ru 05:29
Общество

В России вступил в силу закон о любительской рыбалке

В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
ТК Звезда 03:07
Происшествия

СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Московский Комсомолец 08:26
Шоу-бизнес

Волочкова показала свой первый шпагат 2020 года

Известная балерина Анастасия Волочкова в 8 утра 1 января по московскому времени рассказала в Instagram, как проводит время в первый день 2020 года на Пхукете.
Народные новости 07:41
Футбол

Превью 21-го тура Английской премьер-лиги

"Газета.Ru" в своем традиционном анонсе рассказывает о 21-м туре английского чемпионата. "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"
Газета.Ru 05:42
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Хоккей

Хоккеиста Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за драку в матче НХЛ

Российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин оштрафован на максимально возможную сумму за драку на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.
РЕН ТВ 06:39
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

RT на русском вчера в 15:43
Происшествия

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.
Интерфакс 01:34
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

URA.Ru вчера в 19:28
Авто

Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 08:33
Футбол

«Оренбург» подписал полузащитника сборной Казахстана

«Оренбург» объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата. Прошлым клубом игрока был «Кайрат».
Матч ТВ 08:43
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Энергетика

Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ

Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.
REGNUM вчера в 05:23
Экономика

Акцизы на сигареты и табак в России повысились

С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
ФАН вчера в 23:32
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Кино

«Россия 1» покажет «Одесский пароход» в первый день нового года

iReactor вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появилась в социальной сети

Накануне на личной страничке Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
Vologda-poisk.ru 00:11
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Общество

В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Lenta.ru 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное