Общество
RT на русскомВ МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Об этом информирует РИА Новости. Как пояснили в ведомстве, в процессе регистрации автомобиля смогут участвовать заводы — изготовители транспортных средств.
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С 2020 года регистрацию автомибелей разрешено делать прямо в автосалонах
Волжская правда (г. Волжск)29.12.19 в 07:19
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