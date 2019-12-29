Общество

RT на русскомRT на русскомВ МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Об этом информирует РИА Новости. Как пояснили в ведомстве, в процессе регистрации автомобиля смогут участвовать заводы — изготовители транспортных средств.
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В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

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