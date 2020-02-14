Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

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В Минпромторге прокомментировали ситуацию с планшетами для переписи

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
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Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
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«41% мужчин считают, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию», — сообщил сайт телеканала «Царьград».
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Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
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