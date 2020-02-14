Происшествия
РИА НовостиВ МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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Космос
NASA в третий раз попробует записать «звуки жизни» на Марсе
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Технологии
The Conversation (Австралия): когда лазерная хирургия превращается в кошмар, последствия могут быть ужасные (The Conversation)
Лазерная рефракционная хирургия имеет целью изменить профиль роговицы, как называют переднюю прозрачную часть глаза, и исправить общие дефекты зрения, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
Наука
Обнаружено связующее звено между бактериями и вирусами
Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские вирусы, которые паразитируют на бактериях.
Политика
Доклад по Украине убрали с сайта Мюнхенской конференции
С сайта Мюнхенской конференции исчез ранее опубликованный доклад по Украине, подготовленный группой украинских, российских и европейских экспертов.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вреде употребления снюса
Употребление снюса (некурительной никотиносодержащей смеси) приводит к развитию рака полости рта, а также к разрушению зубов.
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Технологии
Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
Армия и оружие
Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета
Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС.
Спорт
Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе
Женская сборная России завоевала девять наград на чемпионате Европы по борьбе.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Египте.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Технологии
У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной
В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
Авто
Audi готовит обновление кроссовера Q5
Фотографии обновленного кроссовера Audi Q5, затянутого маскировочной пленкой, 14 февраля опубликовал журнал «Авторевю».
Общество
Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем
Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню для «Бонда»
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Космос
NASA еще на сутки отложило запуск грузового корабля Cygnus к МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки, передает Интерфакс.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.