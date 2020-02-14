Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

РИА Новости10:55

В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки

РБК12:33

В МВД считают, что участница акции 10 августа Дарья Сосновская спровоцировала полицейского ударить ее в живот

Эхо Москвы16:02

МВД объяснило удар в живот активистке Дарье Сосновской на акции протеста

Интерфакс13:35

МВД обвинило в провокации девушку, которую полицейский ударил на акции 10 августа

Коммерсантъ10:36

«Чтобы не допустить неправомерных действий». В МВД объяснили, почему полицейский ударил в живот участницу акции в Москве

Дождь09:46

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Медиазона09:30
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Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС.
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Коммерсантъ вчера в 18:29
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Первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Египте.
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Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
МонаВиста 12:08
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки, передает Интерфакс.
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По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
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