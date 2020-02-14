Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Читать в источнике
Комментировать734

Подробнее о событии

МВД объяснило удар в живот активистке Дарье Сосновской на акции протеста

Интерфакс13:35

В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки

РБК12:33

Полиция ЦАО объяснила избиение Дарьи Сосновской «эмоциональностью» и «широким шагом» девушки, но отвергла причастность к насилию

Медиазона09:30

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

РИА Новости10:55

МВД обвинило в провокации девушку, которую полицейский ударил на акции 10 августа

Коммерсантъ10:36

«Чтобы не допустить неправомерных действий». В МВД объяснили, почему полицейский ударил в живот участницу акции в Москве

Дождь09:46

В полиции считают законными действия сотрудника, который на акции в Москве ударил девушку в живот

Эхо Москвы14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Гаджеты

Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
ToDay News Ufa вчера в 13:45
Космос

Динозавры вымерли из-за смещения орбиты Земли

Цикличные изменения в форме орбиты Земли вокруг Солнца влияли на количество энергии, получаемой Землей от Солнца.
Машины и Механизмы 11 февраля в 15:33
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Известия 14:15
Экономика

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
REGNUM 12 февраля в 22:25
Общество

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 14:28
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Политика

План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Lenta.ru 14:05
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
StarHit.ru 12:30
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru 06:35
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Общество

Путин подписал указы о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
ТАСС 07:29
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Коммерсантъ 13:44
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
РИА Новости 09:27
Общество

Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса

Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Говорит Москва 13:00
Происшествия

Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента

В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
REGNUM 04:22
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru 04:29
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес

Решетова впервые показала лицо сына от Тимати

Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
RuNews24.ru 04:17
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
Наука

Физики реанимировали идею классических временных кристаллов

Американские физики под руководством Нормана Яо (Norman Yao) из Калифорнийского университета в Беркли вернулись к идее классических временных кристаллов в контексте дискретного времени.
N+1 вчера в 07:01
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru вчера в 05:54
Происшествия

В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека

Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии.
ТАСС 11:54
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Армия и оружие

Турция направляет сирийских террористов в Триполи через ливийские авиакомпании

Народные новости 14:40
Футбол

Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

РИА Новости 08:31
Космос

NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров

Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
МИР 24 вчера в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное