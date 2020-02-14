Происшествия
РИА НовостиВ МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Космос
Динозавры вымерли из-за смещения орбиты Земли
Цикличные изменения в форме орбиты Земли вокруг Солнца влияли на количество энергии, получаемой Землей от Солнца.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Экономика
На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Общество
Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса
Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Происшествия
Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Наука
Физики реанимировали идею классических временных кристаллов
Американские физики под руководством Нормана Яо (Norman Yao) из Калифорнийского университета в Беркли вернулись к идее классических временных кристаллов в контексте дискретного времени.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека
Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Армия и оружие
Турция направляет сирийских террористов в Триполи через ливийские авиакомпании
Футбол
Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище
Космос
NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров
Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.