Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Читать в источнике
Комментировать587

Подробнее о событии

В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки

РБК12:33

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

РИА Новости10:55

«Чтобы не допустить неправомерных действий». В МВД объяснили, почему полицейский ударил в живот участницу акции в Москве

Дождь09:46

МВД объяснило, зачем полицейский ударил женщину в живот на митинге

Московский Комсомолец10:30

В полиции Москвы заявили, что получившая удар в живот активистка Сосновская сама спровоцировала правоохранителей

Эхо Москвы12:28

МВД обвинило в провокации девушку, которую полицейский ударил на акции 10 августа

Коммерсантъ10:36

Полиция ЦАО объяснила избиение Дарьи Сосновской «эмоциональностью» и «широким шагом» девушки, но отвергла причастность к насилию

Медиазона09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Общество

В работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой

В работе мобильных приложений сервисов для заказа еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой.
Коммерсантъ 11:18
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Газета.Ru 01:41
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Энергетика

Газпром планирует увеличить поставки газа в ЕС

Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания Газпром, 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
REGNUM вчера в 21:03
Политика

Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Газета.Ru 05:45
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал вчера в 08:56
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Происшествия

Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе

Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Интерфакс 12:46
Авто

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

Судя по кадрам, российский Haval H5 представляет собой чуть перелицованную версию Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад.
Новые автомобили 08:08
Политика

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
RT на русском 10:02
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Общество

В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина

В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Российская газета 09:02
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств

Astera 11:56
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
REGNUM 12:22
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Политика

Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Lenta.ru 10:52
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Футбол

Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США

В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола.
РБК 12:59
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Происшествия

Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована

Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 11:09
Политика

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Lenta.ru 08:44
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com 05:04
Наука

Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка

ToDay News Ufa вчера в 23:49
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью

Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
WomanHit.ru вчера в 10:02
Происшествия

Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

На редакционную почту «Новой газеты» накануне пришло письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной.
Новая газета 13:19
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
32CARS.ru 01:07
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

Известия 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное