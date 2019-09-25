Общество
RT на русскомВ МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Ненаказуемый порог скорости может быть снижен до 10 км/ч в новой редакции КоАП
Коммерсантъвчера в 14:33
Правда ли, что штрафы с камер приходят за превышение скорости на 3 км/ч?
Аргументы и Фактывчера в 10:15
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Политика
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Известия 00:49
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Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram
Как считали фейковые аккаунты Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.
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Страна Советов on-line 23 сентября в 09:05
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Znak.com вчера в 06:14
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TV BRICS 23 сентября в 04:10
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Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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Театры
Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»
Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
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Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Москва 24 вчера в 13:09
Политика
Полицейские получили право объявлять предостережения
В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
Взгляд.ру вчера в 08:49
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Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии.
РБК вчера в 06:12
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Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
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Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
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Стали известны темы разговора Путина и Мадуро
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Hyundai поднял стоимость в России на кроссовер Creta
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ГЛАС.RU 23 сентября в 03:06
Политика
МИД Эстонии опроверг освобождение страны Красной армией
Эстонский МИД выступил с заявлением, в котором опроверг роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии, назвав действия Красной Армии оккупацией.
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Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС вчера в 10:09
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Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Авто
Volkswagen рассказала о новом Jetta для России
Компания Volkswagen рассекретила информацию о новом седане Jetta для рынка России.
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
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Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
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Мосмонитор 00:18