Политика
REGNUMИдея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.Интерфакс11:03
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
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WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
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Общество
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В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
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Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
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Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Общество
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Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
В Перми прошли памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
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Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
Армия и оружие
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Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
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Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»
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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.