Политика

REGNUMREGNUMИдея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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с чего всё началось

Глава МВД выступил против снижения порога «бесплатного» нарушения скорости

В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Интерфакс11:03

Подробнее о событии

Глава МВД выступил против снижения порога «бесплатного» нарушения скорости

Интерфакс11:03

МВД отказалось снижать порог «бесплатного» превышения скорости

Национальная служба новостей11:59

В МВД определились с порогом «бесплатного» превышения скорости

Lenta.ru11:41

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

REGNUM11:13

Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого лимита с 20 до 10 км/ч

Комсомольская правда11:55

В МВД выступили против снижения нештрафуемого лимита скорости

Известия12:55

Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

РБК15:03
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Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
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Футбол

Месси получил шестой рекордный «Золотой мяч»

Лионель признан самым лучшим футболистом 2019 года Лионель Месси стал лучшим футболистов 2019 года по версии France Football и получил рекордный шестой "Золотой мяч".
АМИТЕЛ 03 декабря в 00:56
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru вчера в 00:00
Происшествия

В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом

Российская газета 01:19
Общество

Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

Аргументы и Факты 05:19
Общество

WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
ТАСС 19:14
Общество

Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии

Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
Известия 09:46
Общество

США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
РБК 12:21
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Комсомольская правда вчера в 10:29
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
РБК 16:25
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM 11:04
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Здоровье

Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Известия вчера в 22:08
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru 13:48
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»

В Перми прошли памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».
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Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК 18:26
Политика

Песков прокомментировал дело студента Жукова

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
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Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
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Спорт

Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»

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Стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых

Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях (МФО) за десять месяцев текущего года «обвалилась» на 225 п. п. Третий квартал стал самым неудачным для МФО с 2016 года.
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РИА Новости 15:48
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Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия вчера в 06:10
Баскетбол

ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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