В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

с чего всё началось

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

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