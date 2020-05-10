Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

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МВД по РФ не поддержали предложение об ужесточении административной ответственности за побои. Об этом передает пресс-служба ведомства. По сообщению пресс-центра, эти изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.

В МВД отказались от предложения ужесточить наказание за побои

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