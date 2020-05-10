Общество

Казанские ведомостиКазанские ведомостиВ МВД отказались от предложения ужесточить наказание за побои

МВД по РФ не поддержали предложение об ужесточении административной ответственности за побои. Об этом передает пресс-служба ведомства. По сообщению пресс-центра, эти изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.
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с чего всё началось

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
ТАССвчера в 23:01

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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Эхо Москвы09:33

В МВД отказались от идеи ужесточения наказания за побои

РЕН ТВвчера в 23:13

В России отказались ужесточать ответственность за побои

Lenta.ruвчера в 23:36

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Коммерсантъвчера в 23:30

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

РБК00:59

В МВД России опровергли рост семейного насилия в стране

Известия00:09

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

ТАССвчера в 23:01
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

РИА Новости вчера в 05:07
7,5K
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
429
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
РИА Новости 09:15
1
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
13
Кино

«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм

News.ru 02:34
5
Гаджеты

IPhone 12 Pro получит трёхкратный оптический зум

Инсайдер сообщает, что экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max можно будет переключать в режимы 60 и 120 герц зависимо от необходимости.
UfaTime.ru 10:23
3
Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
70
Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
5,9K
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию

Lenta.ru вчера в 08:55
1,2K
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
379
Общество

Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи

В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
15
Политика

В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
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Происшествия

В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве

Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Общество

Обновлена карта распределения коронавируса в Саратовской области

Отмечается, что обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса по районам Саратовской области.
Четвертая Власть 07 мая в 08:26
537
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
323
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

Ранее в СМИ появилась информация, что на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Гиммлера.
РИА Новости 09:03
15
Общество

Губернатор Свердловской области рассказал о толпах людей на 9 мая

Екатеринбург в эфире 10:25
9
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
89
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 08 мая в 11:18
25
Общество

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока

Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.
Российская газета 05:55
80
Общество

С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро

Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
9
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
593
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
932
Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
237
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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