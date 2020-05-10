Общество
Казанские ведомостиВ МВД отказались от предложения ужесточить наказание за побои
МВД по РФ не поддержали предложение об ужесточении административной ответственности за побои. Об этом передает пресс-служба ведомства. По сообщению пресс-центра, эти изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.
Читать в источнике
Оценить303
с чего всё началось
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.ТАССвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
РИА Новости 09:15
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит трёхкратный оптический зум
Инсайдер сообщает, что экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max можно будет переключать в режимы 60 и 120 герц зависимо от необходимости.
UfaTime.ru 10:23
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи
В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
Политика
В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве
Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Общество
Обновлена карта распределения коронавируса в Саратовской области
Отмечается, что обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса по районам Саратовской области.
Четвертая Власть 07 мая в 08:26
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
Ранее в СМИ появилась информация, что на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Гиммлера.
РИА Новости 09:03
Общество
Губернатор Свердловской области рассказал о толпах людей на 9 мая
Екатеринбург в эфире 10:25
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока
Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.
Российская газета 05:55
Общество
С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро
Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33