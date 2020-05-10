Общество

Life.ruLife.ruВ МВД отказались ужесточать наказание за побои

Статья Уголовного кодекса РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" в свою очередь предусматривает среди других возможных вариантов наказания штраф в размере до 40 тысяч рублей.
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с чего всё началось

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
ТАССвчера в 23:01

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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Коммерсантъвчера в 23:30

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

РБК00:59

В России отказались ужесточать ответственность за побои

Lenta.ruвчера в 23:36

МВД зафиксировало спад домашнего насилия в период эпидемии

Эхо Москвы07:03

В МВД отказались от идеи ужесточения наказания за побои

РЕН ТВвчера в 23:13

В МВД России опровергли рост семейного насилия в стране

Известия00:09

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

ТАССвчера в 23:01
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Представлен умный ночник Midian Bedside Lamp от Xiaomi

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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
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Общество

Город Соль-Илецк закрывают на карантин

О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Общество

Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
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Общество

«Масочный режим» введут на Ставрополье через неделю

Отмечается, что маски можно купить в 848 магазинах на территории региона. Запас в регионе составляет около 300 тысяч единиц.
Newstracker.ru 06:04
50
Общество

В Крыму расследуют жалобы на невыплату доплат медикам

Глава республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по жалобам керченских сотрудников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными COVID-19.
РИА Новости 06:23
11
Общество

Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
4
Политика

Путин объяснил важность движения «Бессмертный полк» для россиян

Политика Сегодня 07:31
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Общество

«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».
Собеседник 07:52
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor вчера в 06:13
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Политика

Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться

Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
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Наука

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
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Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Оренбургской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Оренбуржье вчера в 08:07
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Экономика

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
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Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Lenta.ru 01:17
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После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
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«Интер» предложил за Видаля 15 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль находится в сфере интересов «Интера».
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