Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

с чего всё началось

Статья Уголовного кодекса РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" в свою очередь предусматривает среди других возможных вариантов наказания штраф в размере до 40 тысяч рублей.

В МВД отказались ужесточать наказание за побои

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