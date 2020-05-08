Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд. Конвоировать блогера, задержанного 7 мая, будет полк, обеспечивающий порядок на массовых мероприятиях.

с чего всё началось

В московской полиции отреагировали на информацию в СМИ о том, что конвоиры отказались сопровождать в суд задержанного по делу о вымогательстве создателя канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, заявив о своей солидарности. В столичном главке МВД назвали данные сведения фейком информацию.

В МВД отрицают данные СМИ об отказе конвоя везти в суд создателя «Омбудсмен полиции»

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