Происшествия
РосбалтВ МВД отрицают данные СМИ об отказе конвоя везти в суд создателя «Омбудсмен полиции»
В московской полиции отреагировали на информацию в СМИ о том, что конвоиры отказались сопровождать в суд задержанного по делу о вымогательстве создателя канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, заявив о своей солидарности. В столичном главке МВД назвали данные сведения фейком информацию.
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с чего всё началось
Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд. Конвоировать блогера, задержанного 7 мая, будет полк, обеспечивающий порядок на массовых мероприятиях.Московский Комсомолец03:34
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Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая
Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 12:15
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Общество
Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
Спорт
Сборная России уступила США на Кубке наций по шахматам
Сборная России по шахматам проиграла команде Соединённых Штатов в матче седьмого тура Кубка наций, проходящего в онлайн-режиме.
RT на русском 11:49
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Экономика
В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки
По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
Наука
Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний
Naked Science 03:42
Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Здоровье
В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам
Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, который премьер Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели 8 мая.
BFM.ru 12:49
Общество
В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери
В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Футбол
«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе
Каталонцы пообещали игроку место в стартовом составе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sport.es.
Бомбардир.ру 12:59
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Общество
Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Общество
Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома
Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
Религия
Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
"В древней Церкви тяжело больной христианин не посещал христианское богослужение, но приглашал к себе священников на дом", - добавил Стеняев, уточнив, что об этом сказано в послании апостола Иакова.
РИА Новости 11:04