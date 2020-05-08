Происшествия

РосбалтРосбалтВ МВД отрицают данные СМИ об отказе конвоя везти в суд создателя «Омбудсмен полиции»

В московской полиции отреагировали на информацию в СМИ о том, что конвоиры отказались сопровождать в суд задержанного по делу о вымогательстве создателя канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, заявив о своей солидарности. В столичном главке МВД назвали данные сведения фейком информацию.
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Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг

Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд. Конвоировать блогера, задержанного 7 мая, будет полк, обеспечивающий порядок на массовых мероприятиях.
Московский Комсомолец03:34

Подробнее о событии

МВД опровергло слухи об отказе конвоиров вести «омбудсмена полиции» в суд

Известия05:43

В МВД опровергли информацию об отказе конвоя вести в суд создателя «Омбудсмен полиции»

Интерфакс05:12

В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд

РИА Новости04:16

ГУ МВД опровергает отказ конвоя везти «осбудсмена полиции» Воронцова

Московский Комсомолец05:28

«МК» сообщил об отказе конвоиров везти в суд создателя паблика «Омбудсмен полиции». В МВД это отрицают

Дождь04:27

МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»

Эхо Москвы05:05

МВД опровергло отказ конвоиров везти в суд псевдоомбудсмена полиции

РЕН ТВ04:16
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Общество

Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Общество

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, есть раненые

Интерфакс 11:58
11
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
3,1K
Энергетика

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 12:15
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Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
1,1K
Общество

Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
12
Спорт

Сборная России уступила США на Кубке наций по шахматам

Сборная России по шахматам проиграла команде Соединённых Штатов в матче седьмого тура Кубка наций, проходящего в онлайн-режиме.
RT на русском 11:49
2
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Экономика

В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки

По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
2
Наука

Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний

Naked Science 03:42
Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
77
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
49
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
9
Здоровье

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
4
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
64
Политика

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам

Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, который премьер Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели 8 мая.
BFM.ru 12:49
3
Общество

В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери

В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
2
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
10
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
16
Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Футбол

«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе

Каталонцы пообещали игроку место в стартовом составе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sport.es.
Бомбардир.ру 12:59
Армия и оружие

Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию

Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
6
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
56
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
61
Общество

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
46
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
1,2K
Общество

Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
8
Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Коммерсантъ 12:35
174
Религия

Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии

"В древней Церкви тяжело больной христианин не посещал христианское богослужение, но приглашал к себе священников на дом", - добавил Стеняев, уточнив, что об этом сказано в послании апостола Иакова.
РИА Новости 11:04
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