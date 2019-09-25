Транспорт
РИА НовостиВ МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
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В Госдуме назвали условия для снижения допустимого превышения скорости
Национальная служба новостей07:42
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
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IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
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Названы влияющие на продолжительность жизни продукты
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Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
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Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Происшествия
В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси
Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 11:13
Киберспорт
Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019
Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Футбол
РПЛ показала, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России: Дзюба, Фернандес и другие
Пресс-служба российской Премьер-лиги воспользовалась популярным приложением Gradient, чтобы выяснить, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России.
Sport24.ru 10:10
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Футбол
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Нижним Новгородом»
25 сентября в рамках 1/16 финала Кубка России футбольный клуб «Краснодар» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».
Кубанские новости 11:07
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Авто
Peugeot представил фургон Boxer 4x4
Клиренс концепта явно больше, чем у гражданского Boxer (точные цифры неизвестны), а базовые покрышки заменены на внедорожные аналоги от BFGoodrich.
Автоновости дня 06:10
Армия и оружие
США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией
Известно, что на территорию республики США отправили около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
ГЛАС.RU 11:15
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Авто
Кроссовер BMW X1 получил гибридный вариант
Компактный кроссовер BMW X1 получил обновленную версию бензиново-электрической гибридной трансмиссии, используемой в модели 225xe Active Tourer, с заявленной электрической дальностью до 57 км в цикле испытаний WLTP.
Тарантас Ньюс 03:36
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Футбол
В последний путь Риксена проводили тысячи фанатов
Как сообщает The Sun, перед входом на стадион «Айброкс» и на улицах Глазго собрались тысячи фанатов.
Чемпионат 11:33
Происшествия
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Коммерсантъ 11:17
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57