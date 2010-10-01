Общество

ЦарьградЦарьградВ МВД пообещали «мягкую» электронную паспортизацию. Вопрос в сроках

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Казакова напомнила, что сама идея внедрения электронных паспортов принадлежит Минкомсвязи. Во многих других странах она реализуется довольно давно. Однако сроки перехода от традиционных бумажных документов на паспорта с электронным носителем ещё не определены.
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В МВД пообещали «мягкую» электронную паспортизацию. Вопрос в сроках

Царьград27 января в 23:43

МВД: электронная паспортизация будет мягкой

Pravda.Ruвчера в 00:28
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Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
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Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
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Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

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Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

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Происшествия

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RT на русском 00:20
Общество

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
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Авто

Правила прогрева современных двигателей автомобилей

Автомобильные специалисты журнала «За рулем» перечислили владельцам автомобилей основные правила прогрева современных двигателей.
Байкал24 26 января в 13:43
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Армия и оружие

Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео

В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
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Общество

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Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
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Интернет

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OAnews вчера в 09:17
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Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика

Владимир Путин вновь посетит Югру

В ходе беседы глава «Лукойла» рассказал Владимиру Путину о строительстве филиала Пермского университета и работе филиала Малого театра, и пользуясь случаем пригласил Президента посетить Когалым.
Югра-ТВ вчера в 09:16
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
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Культура

Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
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Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

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Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
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Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

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В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте.
Газета.Ru 00:54
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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