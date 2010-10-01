Общество
ЦарьградВ МВД пообещали «мягкую» электронную паспортизацию. Вопрос в сроках
Казакова напомнила, что сама идея внедрения электронных паспортов принадлежит Минкомсвязи. Во многих других странах она реализуется довольно давно. Однако сроки перехода от традиционных бумажных документов на паспорта с электронным носителем ещё не определены.
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Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Происшествия
Оставленных в Шереметьево детей могут вернуть дедушке и бабушке
Готовность забрать детей выразили, помимо матери, их бабушка и дедушка, об этом ТАСС сообщила в среду министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Общество
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
Авто
Правила прогрева современных двигателей автомобилей
Автомобильные специалисты журнала «За рулем» перечислили владельцам автомобилей основные правила прогрева современных двигателей.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Шоу-бизнес
Виктория Макарская оправдалась за скандал с экс-мужем Лолиты Милявской: «Вляпалась»
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Политика
Владимир Путин вновь посетит Югру
В ходе беседы глава «Лукойла» рассказал Владимиру Путину о строительстве филиала Пермского университета и работе филиала Малого театра, и пользуясь случаем пригласил Президента посетить Когалым.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Происшествия
На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти
Политика
В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе
Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.