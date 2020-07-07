Общество
РИА НовостиВ МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. Так, например, изменится внешних вид прав.
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Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5
Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС 13:17
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Происшествия
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Экономика
Сервис доставки продуктов станет «помощником по домашним делам»
От Петербурга до Красноярска Петербургский сервис доставки продуктов iGooods увеличил выручку в первом полугодии 2020 года в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,1 млрд руб.
РБК Санкт-Петербург 11:25
Армия и оружие
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Правительственные войска в Сирии, поддерживаемые силами России, систематически наносили удары по гражданским объектам в Идлибе.
Lenta.ru 12:03
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Происшествия
В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков
Lenta.ru вчера в 20:42
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вальядолид» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры «Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом».
RT на русском 15:22
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Футбол
Футболист клуба АПЛ забил мяч ударом через себя
Нападающий «Уотфорда» Дэнни Уэлбек забил мяч ударом через себя в домашней игре 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Норвича».
Lenta.ru 14:26
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Киберспорт
Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas
Cyber.sports.ru 08:37
Экономика
В Оренбургской области повысились коммунальные тарифы
Для Гайского городского округа с 1 января 2020 по 30 июля 2020 рост тарифов был нулевым, зато с 1 июля по 31 декабря 2020 – аж 5,6. Опубликованы и сами тарифы.
Гай.рф 02:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде
В разговоре с адвокатом Херд Депп уже признал, что употреблял "все известные наркотики", а также отметил, что актриса просила его об объятиях уже после того, как в адрес Деппа был выписан запретительный ордер.
Газета.Ru 06:49
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Авто
JAC анонсировал для России новый лифтбек JAC J7
О скором старте продаж JAC J7 стало известно из официальной страницы Facebook российского представительства марки.
Tvoe-avto.com 14:21
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Игры
Новую Test Drive могут показать на презентации Nacon Connect
Издатель Nacon опубликовал расписание презентации Nacon Connect, которая состоится 7 июля в 20:00 мск.
CyberSport.ru 04:49