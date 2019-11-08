Транспорт

ИзвестияИзвестияВ МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами. Об этом в пятницу, 8 ноября, пишет «Коммерсант».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Штрафы переводят на иностранный язык

В столице чаще других правила нарушают водители на машинах из Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении. Иногда МВД использует данные ФТС, но они часто неполные, если же водитель приехал из Белоруссии или Казахстана, то сведения о машине нигде не фиксируются.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Автоэксперт одобрил идею ужесточить контроль за иностранцами на дорогах

Москва 2406:41

Штрафы переводят на иностранный язык

Коммерсантъвчера в 17:53

СМИ узнали о проекте «неотвратимого наказания» для иностранных водителей

РБК01:47

«Ъ»: правительство ужесточит систему наказания иностранцев за нарушение ПДД

ТАСС01:47

Палки в колёса. Иностранцев, нарушивших ПДД в России, хотят задерживать на границе с помощью блокираторов

Фонтанка.Ру00:54

МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей — иностранцев

Эхо Москвы00:15

В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД

Известия04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:17, Вашингтон
Интернет

WhatsApp изменил настройки приватности

Разработчики WhatsApp обновили настройки конфиденциальности приложения. Изменения приватности коснулись контроля приглашения в группы.
Актуальные Новости вчера в 02:11
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 02:27
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 05:44
Политика

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в субботу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на субботу.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира

Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Политика

Песков опроверг ужесточение ответственности за врачебные ошибки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия об усилении ответственности врачей за их ошибки была выдернута из контекста речи главы государства Владимира Путина.
Известия 05:46
Общество

Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях

Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и выказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.
РБК 07:08
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru вчера в 08:15
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина грубила девушкам из SEREBRO

Максим Фадеев в одном из своих интервью официально подтвердил, что в составе группы SEREBRO Ольга Серябкина была лидером.
Bimru.ru 06:56
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 06:08
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Энергетика

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ вчера в 03:13
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Evo-rus.com вчера в 06:00
Общество

МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций

Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
РБК 06:50
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС вчера в 08:23
Происшествия

В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос

Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Общество

На берегу Балтийского моря в Финляндии нашли «ледяные яйца»

На берегу финского острова Хайлуото в Балтийском море туристы обнаружили "ледяные яйца".
Клопс 04:47
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия

Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Lenta.ru вчера в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное