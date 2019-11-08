В столице чаще других правила нарушают водители на машинах из Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении. Иногда МВД использует данные ФТС, но они часто неполные, если же водитель приехал из Белоруссии или Казахстана, то сведения о машине нигде не фиксируются.

с чего всё началось

Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами. Об этом в пятницу, 8 ноября, пишет «Коммерсант».

В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД

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