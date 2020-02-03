Общество

Газета.RuГазета.RuВ МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

МВД предлагает добавить цифр в комбинации автомобильных номеров. В проекте приказа прописано разрешение трехзначного кода для ряда российских регионов, а также снимается ограничение на первые цифры в таком коде. В Москве можно будет получить номер с кодом региона 497 и 999, а в Петербурге – 278.
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
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