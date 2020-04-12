Коронавирус
Москва 24МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции
Министерство внутренних дел России предупредило граждан о ложных SMS-сообщениях о штрафах за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.
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Происшествия
В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
RT на русском 08:03
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания COVID-19 может возникнуть после снятия карантинных ограничений.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Общество
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Экономика
Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года
Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Общество
В Нижегородской области выявлено 25 случаев нарушения самоизоляции
25 протоколов об административных правонарушениях составлено уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти в Нижегородской области 11 апреля.
Newsroom24 07:10
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого, как недавно стало известно, выписали из больницы, выложил в Сеть первое видеообращение.
НТВ 10:54
Футбол
Умер легендарный вратарь «Челси»
Евро-футбол.ру 10:43
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа
Экономика сегодня вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Общество
В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом
В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом В Воронежской области зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусом, передает "Коммерсант" со ссылкой на региональное правительство.
Медиазона 10:01
Общество
В Крыму пенсионеры и семьи с детьми получат дополнительные выплаты
Крымские власти осуществят выплаты пенсионерам и семьям с детьми.
Krym.News 05:51
Общество
Одобрены выплаты для 6 тыс. российских граждан за рубежом
Социальные выплаты одобрены для более 6 тыс. россиян, которые находятся за рубежом, сообщает МИД России.
Взгляд.ру 08:30
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Здоровье
На Кубани зарегистрировали 31 новый случай коронавируса
Одиннадцать заболевших выявили в Краснодаре, пять случаев зарегистрировано в Лабинске, по три – в Сочи и Анапе, при этом в Анапе среди новых пациентов с COVID-19 есть двое детей 4 и 17 лет.
Деловая газета. Юг 03:53
Шоу-бизнес
Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником
Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира.
Paparazzi.ru 09:14
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Армия и оружие
ВВС США объединили свои системы энергетического оружия
Полевые испытания первой системы высокоэнергетического лазерного оружия проведет Бюро стратегического планирования и экспериментального развития ВВС США (SDPE) на авиабазе Райт-Паттерсон, штат Огайо, сообщает 6 апреля интернет ресурс Центра аэрокосмический испытаний на базе ВВС США Эдвардс.
ИА Красная Весна 10:15