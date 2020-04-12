с чего всё началось

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о ложных SMS-сообщениях о штрафах за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

Общество В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 185

Общество РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 20

Экономика Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,4K

Здоровье В Москве изменили порядок медпомощи беременным В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города. 50

Общество В Нижегородской области выявлено 25 случаев нарушения самоизоляции 25 протоколов об административных правонарушениях составлено уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти в Нижегородской области 11 апреля. 18

Общество Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого, как недавно стало известно, выписали из больницы, выложил в Сеть первое видеообращение.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 1,5K

Общество Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны. 12

Общество Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,8K

Экономика Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5% Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%. 583

Общество В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом В Воронежской области зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусом, передает "Коммерсант" со ссылкой на региональное правительство. 32

Здоровье На Кубани зарегистрировали 31 новый случай коронавируса Одиннадцать заболевших выявили в Краснодаре, пять случаев зарегистрировано в Лабинске, по три – в Сочи и Анапе, при этом в Анапе среди новых пациентов с COVID-19 есть двое детей 4 и 17 лет. 70

Шоу-бизнес Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира. 5