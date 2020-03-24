Коронавирус

Москва 24Москва 24В МВД прорабатывают вопрос депортации иностранцев из-за коронавируса

Из России могут депортировать иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях. Такой вопрос прорабатывает МВД, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там связали это с ограничением транспортного сообщения, введенным рядом стран.
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МВД РФ прорабатывает варианты депортации содержащихся в спецучреждениях иностранцев

МВД прорабатывает возможные варианты депортации иностранцев, содержащихся в РФ в специальных учреждениях, в страны, с которыми в связи с распространением коронавируса ограничено транспортное сообщение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на запрос ТАСС.
ТАСС07:12

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МВД РФ прорабатывает варианты депортации содержащихся в спецучреждениях иностранцев

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Известия06:22

МВД обсуждает возможность депортации иностранцев из спецучреждений

Коммерсантъ07:44

МВД прорабатывает вопросы депортации иностранцев из России на фоне коронавируса

Газета.Ru06:31

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РЕН ТВ06:37

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Российская газета06:54

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Московский Комсомолец07:21
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Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
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