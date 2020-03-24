МВД прорабатывает возможные варианты депортации иностранцев, содержащихся в РФ в специальных учреждениях, в страны, с которыми в связи с распространением коронавируса ограничено транспортное сообщение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

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Из России могут депортировать иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях. Такой вопрос прорабатывает МВД, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там связали это с ограничением транспортного сообщения, введенным рядом стран.

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