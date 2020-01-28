Общество

RT на русскомRT на русскомВ МВД рассказали о новых паспортах России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
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