Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства?

с чего всё началось

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.

В МВД рассказали о новых паспортах России

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