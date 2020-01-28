Общество
РИА НовостиВ МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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с чего всё началось
Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства?Известиявчера в 16:50
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Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Общество
Россиян предупредили о 30-градусных морозах
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила россиян о 30-градусных морозах.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Общество
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Как сообщает TMZ, легенда NBA Коби Брайант погиб вследствие крушения вертолета. С ним на борту было еще четыре человека, включая пилота.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина победил «Монреаль»
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
Общество
Глава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам
Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Спорт
Брянский лыжник Большунов не попал в финал спринта Кубка мира
Брянский лыжник Александр Большунов, лидирующий в общем зачете, не смог пробиться в финал. Он уступил соотечественнику в полуфинале.
Культура
Запугивания и булавка: Басков и Лазарев рассказали о съемках в шоу
Певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, ставшие ведущими шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», отметили, что на съемках случаются скандалы, слезы и запугивания.
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
В 2019 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по сравнению с 2018 годом, сообщает Росстат.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи в Екатеринбурге
В Екатеринбурге водители скорой помощи решили устроить забастовку и не выходить на работу с 31 января по 1 февраля.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Армия и оружие
США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.