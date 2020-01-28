Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства?

с чего всё началось

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

В МВД рассказали о новых российских паспортах

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