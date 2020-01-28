Общество
РИА НовостиВ МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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с чего всё началось
Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства?Известиявчера в 16:50
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Политика
МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.
Политика
Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Футбол
«Интер» объявит о трансфере Эриксена во вторник
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Политика
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран
Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
Общество
Бывший вице-премьер Мутко нашёл новую работу
Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании «Дом.рф».
Политика
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Наука
Наноконтейнеры были введены в ядро клетки
Политика
Президента России предложили именовать в Конституции Верховным правителем
Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Политика
Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке
Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Экономика
Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года
В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.
Культура
Названы главные загадки «Гарри Поттера»
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".