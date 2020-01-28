Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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с чего всё началось

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Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.
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Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.
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