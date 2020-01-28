Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Читать в источнике
Комментировать72
с чего всё началось

«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»

Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства?
Известиявчера в 16:50

Подробнее о событии

В МВД пояснили, как будут выглядеть новые паспорта россиян

Московский Комсомолец15:41

Напоминает банковскую карту с чипом. В МВД рассказали, как будут выглядеть новые паспорта

Фонтанка.Ру12:25

В МВД пообещали «мягкую» электронную паспортизацию. Вопрос в сроках

Царьградвчера в 23:43

В МВД рассказали об отличительных особенностях электронного паспорта

Вечерняя Москва01:35

МВД: электронная паспортизация будет мягкой

Pravda.Ru00:28

В МВД рассказали о новых российских паспортах

РИА Новости11:41

В МВД рассказали, как будет выглядеть и работать электронный паспорт

РЕН ТВ00:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку

Газета.Ru 08:03
Армия и оружие

Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США

Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
РИА Новости 20:43
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ вчера в 01:44
Происшествия

Россиянин зарезал сбежавшую от него беременную подругу

В Новосибирске мужчина зарезал сбежавшую от него беременную подругу. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 12:10
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 06:49
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру 11:00
Армия и оружие

«Исламское государство» пригрозило атаковать Израиль

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.
Интерфакс вчера в 12:37
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Lenta.ru 16:58
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Коммерсантъ 01:47
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который получил название «сделки века».
Ридус 21:58
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
Здоровье

В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за восемь лет

С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Medvestnik.ru 09:38
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru 21:41
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

41-летнего жителя Пермского края подозревают в попытке убийства продавщицы в магазине, которую он облил бензином и поджег.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском 12:07
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости 04:01
Политика

Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ 07:38
Гаджеты

Apple устранила многомесячную проблему в новых iPhone

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad — iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1.
iXBT.com 20:22
Культура

Вечер памяти Николая Караченцова прошел в «Ленкоме»

В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Вечерняя Москва 13:40
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Армия и оружие

«Белые каски» и террористы готовят провокацию с химоружием в Сирии

Военное дело вчера в 13:56
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Происшествия

В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
РБК 03:40
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное