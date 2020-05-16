В министерстве отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия"). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

с чего всё началось

В ведомстве отметили, что штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе». К таким ситуациям относится уклонение от прохождения анализа на COVID-19, отказ вызвать врача на дом при появлении признаков заболевания, а также сокрытие данных о возвращении из-за границы.

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