Коронавирус
ИзвестияВ МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус
В ведомстве отметили, что штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе». К таким ситуациям относится уклонение от прохождения анализа на COVID-19, отказ вызвать врача на дом при появлении признаков заболевания, а также сокрытие данных о возвращении из-за границы.
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с чего всё началось
В министерстве отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия"). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.ТАСС00:07
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Общество
СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
Трамп потерял вкус к торговой сделке США и Китая
Американский лидер ответил, что КНР тратит очень много в рамках торговой сделки, однако глава США потерял к ней вкус.
Lenta.ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой
Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном.
Gazeta.SPb вчера в 19:16
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Единоборства
Александр Алиев дебютирует в боксе 29 мая
Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать себя в боксе.
Чемпионат вчера в 19:43
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 13 мая в 08:11
Политика
В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta
Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах
Московское управление Роспотребнадзор в ходе проверки различных столичных объектов обнаружило на 35% из них различные нарушения, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 22:47
Интернет
Google принесла на смартфоны Android реакции, как у iPhone
Компания Google начала распространять тестовое обновление для Google Messages (Сообщения), базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.
iXBT.com 14 мая в 01:27
Армия и оружие
Экипаж прибыл на борт новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
Сформированный на Черноморском флоте экипаж начал размещение на борту новейшего патрульного корабля Павел Державин проекта 22160.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости вчера в 12:48
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по коронавирусу в России
Скворцова отметила, что пока трудно прогнозировать, какой период времени Россия будет находиться на стабильном уровне, но "его можно называть плато".
RuNews24.ru вчера в 09:20
Происшествия
Группа документалистов погибла в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:26
Общество
РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»
РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00