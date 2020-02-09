Происшествия
ИзвестияВ МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков
7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. Днем позже власти сообщили, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межэтническую плоскость.
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Политика
Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Происшествия
Спецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Гаджеты
В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456
Технологии
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Спорт
Британская пловчиха Белоногова начнет выступать за Россию
Белоногова является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 50 м брассом среди юниоров. 18-летняя спортсменка дочь уроженки России.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Культура
В Перми пройдут съемки фильма с голливудскими актерами
Гаджеты
Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет
Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Происшествия
В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Экономика
Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам
После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
Футбол
Грилиш согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия контракта
Действующий контракт полузащитника с "Астон Виллой" рассчитан до 2023 года.
Космос
Очередной корабль «Прогресс» отправится к МКС в конце апреля
Очередной грузовой космический корабль «Прогресс» по плану отправят к МКС в конце апреля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
Авто
Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ждет четвертого ребенка
Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".