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РИА Новости
РИА Новости

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".В источнике
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РБК

Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом

РБКвчера в 14:08
РИА ОмскИнформ

Что химики из омской полиции нашли у Навального?

РИА ОмскИнформвчера в 08:45
РИА Новости

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

РИА Новостивчера в 09:28
Московский Комсомолец

МВД точно назвало вещество, найденное у Навального

Московский Комсомолецвчера в 08:57
КП - Омск

Алексей Навальный останется в больнице Омска до стабилизации его состояния

КП - Омсквчера в 10:31
Вечерний Омск. Неделя

Омские полицейские рассказали о веществе, обнаруженном у Навального

Вечерний Омск. Неделявчера в 08:41
ТАСС

МВД: найденный у Навального химикат мог остаться от контакта с пластиковым стаканчиком

ТАССвчера в 08:37

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 03:00
1,2K

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live24вчера в 09:34
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Андрей Макин занял должность главврача БСМП Алтайского края

Владислав Бомбизо ушел с поста главврача краевой больницы скорой помощи Он возглавлял "первую горку" почти девять лет Информация о том, что пост главврача займет экс-министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин, подтвердилась.
АМИТЕЛ01:10
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