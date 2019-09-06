Транспорт
РИА НовостиМВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
МВД предлагает допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий, ведомство подготовило соответствующие поправки к закону «О безопасности дорожного движения», сообщается на сайте министерства.РБК13:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
ГЛАС.RU 03:28
Происшествия
Петербургский депутат получил арест за мат на предвыборной агитации
Кандидат в депутаты петербургского муниципалитета Смольнинское Ярослав Костров по решению Смольнинского районного суда арестован на пять суток за мелкое хулиганство — публичную нецензурную брань во время предвыборной агитации.
Инфо24 15:23
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Армия и оружие
США отдали курдским боевикам правительственные здания в Сирии
Новостной фронт 08:21
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК 14:03
Армия и оружие
Ложью оказалась информация о гибели российских военных в Сирии
В оборонном ведомстве указали, никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует, а сообщение о гибели трех военных ВС России и ранении еще двоих - ложь.
ТВ Центр вчера в 11:01
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Происшествия
Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина
Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.
REGNUM 15:12
Кино
Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк вернется на экраны.
Газета.Ru вчера в 19:48
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Российская певица Валерия откровенно рассказала о том, как она потеряла ребенка.
NewInform 12:57
Армия и оружие
США провели пуск баллистических ракет Trident II D5
США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.
RT на русском 15:14
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
МонаВиста 12:32
Происшествия
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Футбол
Черногорский арбитр Дабанович рассудит сборные России и Казахстана
Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 08:47
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Хоккей
«Динамо» в овертайме переиграло «Спартак» в матче КХЛ
Хоккеисты "Динамо" в овертайме нанесли поражение "Спартаку" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:10
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29