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РИА Новости
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 16:23
РБК

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

РБКвчера в 11:50
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известиявчера в 10:36
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфаксвчера в 10:57
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАССвчера в 10:54
RT на русском

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русскомвчера в 12:34
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звездавчера в 10:26

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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В России провели более 40,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости03:48
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Американские фондовые индексы выросли на 1,6-2,7%

Фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что китайская ByteDance и правительство США обсуждают способы избежать продажи американских операций платформы для обмена короткими видео TikTok.
Финмаркет10 сентября в 01:17