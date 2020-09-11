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РИА Новости
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известиявчера в 10:36
РБК

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

РБКвчера в 11:50
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфаксвчера в 10:57
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАССвчера в 10:54
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 16:23
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звездавчера в 10:26
Lenta.ru

В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

Lenta.ruвчера в 10:22

Часть российских семей в сентябре получит дополнительные выплаты

Как говорится в документе, это только одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.Напомним: ранее премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил о дополнительных выплатах медикам и семьям с детьми от трёх до семи лет.
Часть российских семей в сентябре получит дополнительные выплаты
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
1,2K

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
1,8K

На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
RT на русском05:08
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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