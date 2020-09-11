В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Смотрите также
Часть российских семей в сентябре получит дополнительные выплаты
В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
В Турции прошло заседание по делу о гибели 12-летней россиянки в отеле
Лишившаяся рук Маргарита Грачева вышла замуж
Бывшая девушка Тимати отреагировала на его расставание с Решетовой
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой
Наташу Королеву и Сергея Глушко обокрали на пять миллионов рублей
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
В Москве двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП
Первая партия российской вакцины от коронавируса направлена в регионы
«Кинотавр» открылся в Сочи с соблюдением предосторожностей
Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open
В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
Подробнее о событии
В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права
ТК Звездавчера в 10:26