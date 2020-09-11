Часть российских семей в сентябре получит дополнительные выплаты

Как говорится в документе, это только одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.Напомним: ранее премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил о дополнительных выплатах медикам и семьям с детьми от трёх до семи лет.