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РИА Новости
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 16:23
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звездавчера в 10:26
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфаксвчера в 10:57
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАССвчера в 10:54
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известиявчера в 10:36
RT на русском

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русскомвчера в 12:34
МВД медиа

МВД России подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МВД медиавчера в 10:00

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
РИА Новостивчера в 06:24
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольский10 сентября в 11:35
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