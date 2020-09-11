В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
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В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права
ТК Звездавчера в 10:26