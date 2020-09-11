В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Смотрите также
В Конго погибли 50 человек из-за обрушения шахты по добыче золота
В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold
На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу
Юлия Высоцкая опубликовала романтичное фото с Андреем Кончаловским
Губерниев дал объяснение снимку, на котором он целуется с Семенович
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
Подробнее о событии
В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права
ТК Звездавчера в 10:26