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РИА Новости
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАССвчера в 10:54
Lenta.ru

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

Lenta.ruвчера в 14:45
RT на русском

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русскомвчера в 12:34
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфаксвчера в 10:57
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 16:23
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известиявчера в 10:36
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звездавчера в 10:26

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Московские врачи направились в Удмуртию для помощи в борьбе с COVID-19

«Бригада из десяти столичных медиков отправилась в Удмуртскую Республику для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — цитирует ведомство ТАСС.
RT на русскомвчера в 11:35
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«Крым не устоит»: Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой.
РИА Новости01:00

Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом выявили в Чехии

Прага, 12 сентября 2020, 07:30 — REGNUM В Чехии по данным на утро 12 сентября был зафиксирован наибольший за всё время пандемии прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — инфицирование было выявлено у 1447 человек.
REGNUM00:30

Число заболевших коронавирусом в России растет третий день подряд

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 8 сентября в России было зафиксировано 5099 зараженных, 9 сентября – 5218, а за 10 сентября выявили еще 5504 человека.
Passion.ruвчера в 11:16
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Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в ФРГ

Запрет на продажу автомобилей может появиться из-за того, что немецкий бренд проиграл судебные разбирательства с компанией Nokia, руководство которой обвинили производителей Daimler AG в незаконном применении технологий финской фирмы.
Car.ru01:08

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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