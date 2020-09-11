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РИА Новости
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 16:23
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звездавчера в 10:26
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфаксвчера в 10:57
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАССвчера в 10:54
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известиявчера в 10:36
РБК

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

РБКвчера в 11:50
МВД медиа

МВД России подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МВД медиавчера в 10:00

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК03:00
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Суть событий: Сергей Пархоменко

С. Пархоменко: Российское руководство довольно хитро устроило всю эту историю с "Северным потоком" Я думаю, что в Белоруссии сейчас найдется достаточно количество предателей, которые с удовольствием будут готовы этот контроль ему передать за право уцелеть в эпоху после Лукашенко.
Эхо Москвы00:26

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Похожие учения проходили и 31 августа, когда американские бомбардировщики B-52, вылетев с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетели над Голландией, ФРГ, Польшей и Прибалтийскими государствами.
Discover24вчера в 09:34
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов.
РБКвчера в 16:31
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Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений

В Apple заявили, что, согласно новым правилам, стриминговые игровые платформы, такие как Google Stadia и Microsoft xCloud, разрешены, но при условии, что игры, предлагаемые в этих сервисах, необходимо загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения сервисов.
Коммерсантъ05:23
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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