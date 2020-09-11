Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Автоэксперт возмутился решением отменить «площадку» во время экзаменов на права

Комсомольская правдавчера в 16:00
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАССвчера в 10:54
Lenta.ru

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

Lenta.ruвчера в 14:45
RT на русском

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русскомвчера в 12:34
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфаксвчера в 10:57
РИА Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новостивчера в 16:23
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звездавчера в 10:26

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
689

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
1,3K

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
54

Military Watch: Украина не сможет модернизировать Т-80 для Пакистана

"Поскольку Россия вряд ли захочет поставлять пакет модернизации для этих танков, а оборонный сектор Украины слишком ограничен, чтобы сделать это, платформы Т-80, находящиеся на вооружении Пакистана, вероятно, будут заменены другими боевыми машинами", — пишут авторы Military Watch.
Слово и Дело17:05
4