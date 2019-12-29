Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Так, автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера.
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Автосалоны с 1 января могут регистрировать автомобили

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Ставить машины на учёт можно будет прямо в автосалоне

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В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

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ОрёлТаймс29.12.19 в 01:00

Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Lenta.ru05:04
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