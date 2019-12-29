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РИА НовостиВ МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Так, автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера.
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С 2020 года регистрацию автомибелей разрешено делать прямо в автосалонах
Волжская правда (г. Волжск)29.12.19 в 07:19
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