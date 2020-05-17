Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД, нарушителей изоляции могут привлечь по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Согласно этой статье происходит функционирование режимов повышенной готовности или ЧС.

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