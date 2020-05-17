Коронавирус
Gazeta.SPbВ МВД разъяснили основание для штрафа для нарушителей самоизоляции
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД, нарушителей изоляции могут привлечь по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Согласно этой статье происходит функционирование режимов повышенной готовности или ЧС.
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с чего всё началось
Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.ТАССвчера в 20:07
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