Коронавирус
Live24В МВД разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что нарушители самоизоляции получают предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении эта сумма может быть увеличена до 50 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.ТАССвчера в 20:07
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Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 14 мая в 20:00
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47
Происшествия
У больницы №122 имени Соколова заметили очередь из «скорых»
Piter.tv 15 мая в 06:44
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования
Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.
Российская газета 06:42
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Общество
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных рейсов
Международные рейсы могут открыться уже этим летом, надеется глава Минтранса России Евгений Дитрих.
НТР 24 03:30
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Здоровье
Коронавирус выявлен во всех районах Нижегородской области
Коронавирус выявлен во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области.
Гипер НН вчера в 08:20
Общество
Опубликована свежая «коронавирусная карта» Смоленской области
Воскресное утро, 17 мая, обернулось для жителей смоленского региона 44 новыми инфицированными коронавирусом.
Readovka67.ru 05:48
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Фотографии Аллегровой без парика попали в Сеть
Фотографии Аллегровой без парика попали в Сеть Приятель артистки певец Александр Богданович поделился на своем сайте редким фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа.
Экспресс газета 05:57
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15 мая в 15:54
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе
Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Васильев: Бабкина за время болезни похудела на 20 килограммов
За период нахождения в больнице певица Надежда Бабкина сильно похудела.
Росбалт 06:16
Финансы
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Общество
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам
Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07