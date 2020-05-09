Коронавирус

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Полиция в Москве не привлекает к административной ответственности людей, которые проживают вне места своей регистрации при соблюдении введенного в столице режима самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос, в субботу, 9 мая.
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с чего всё началось

Проживание не по адресу регистрации не является нарушением самоизоляции

Московская полиция не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введенного в Москве режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.
ТАСС05:47

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В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Москва 2409:18

МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

RT на русском06:07

Полиция не сочла проживание не по месту регистрации нарушением изоляции

РБК08:46

МВД: проживание не по адресу регистрации не будет нарушением самоизоляции в Москве

Коммерсантъ06:33

Столичная полиция уточнила правила самоизоляции для проживающих не по прописке

Вечерняя Москва06:09

В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Газета.Ru10:17

Проживание не по адресу регистрации не является нарушением самоизоляции

ТАСС05:47
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

Российская газета 14:18
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Футбол

Хиддинк — о судействе Эвребё: «Я подумал, что матч мог быть куплен»

Бывший главный тренер "Челси" Гус Хиддинк оценил работу судьи Тома Хеннинга Эвребё в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2008/2009:Меня удивила работа судьи, ведь он до этого проводил отличные матчи.
Soccer.ru 14:17
Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью Гарри Поттера, озвучил первую главу книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».
Вечерняя Москва 06 мая в 05:18
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Политика

Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы

9 мая прошёл торжественный пролёт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пилоты поздравили россиян с Днём Победы.
Комсомольская правда 03:31
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Политика

Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 11:30
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Авто

Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила

Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили вчера в 23:39
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
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Общество

Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции

Российского фигуриста Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции, сообщает Sobesednik.ru.
Газета.Ru 12:17
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
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Здоровье

Семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Если медицинский сотрудник скончается в результате заражения COVID-19, то родственникам будет положена выплата в размере 2,7 млн рублей.
Горобзор.ру 07 мая в 05:42
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
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Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
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Космос

Датчане собрали складной оригами-прототип лунной капсулы

N+1 07 мая в 10:16
Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество

Украинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика.
News.ru 11:16
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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Гаджеты

В видеокарте Intel DG1 содержится 768 ядер

OAnews 13:30
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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Авто

Mercedes-Benz CLS впервые в истории оснастили 1,5-литровым мотором

Новинка создана для китайского рынка и впервые в своей истории получила 1,5-литровый бензиновый мотор.
AvtoVolgograda.ru 06:10
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