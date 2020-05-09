Коронавирус
ИзвестияВ МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Полиция в Москве не привлекает к административной ответственности людей, которые проживают вне места своей регистрации при соблюдении введенного в столице режима самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос, в субботу, 9 мая.
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Московская полиция не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введенного в Москве режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.ТАСС05:47
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В Москве уточнили ситуацию со штрафами для проживающих вне места регистрации
Московский Комсомолец06:15
Проживание не по адресу регистрации в период самоизоляции: В полиции разъяснили правила
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