Коронавирус

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Полиция в Москве не привлекает к административной ответственности людей, которые проживают вне места своей регистрации при соблюдении введенного в столице режима самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос, в субботу, 9 мая.
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с чего всё началось

Проживание не по адресу регистрации не является нарушением самоизоляции

Московская полиция не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введенного в Москве режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.
ТАСС05:47

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МВД: проживание не по адресу регистрации не будет нарушением самоизоляции в Москве

Коммерсантъ06:33

В Москве уточнили ситуацию со штрафами для проживающих вне места регистрации

Московский Комсомолец06:15

Проживание не по адресу регистрации в период самоизоляции: В полиции разъяснили правила

Комсомольская правда05:57

МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

RT на русском06:07

В Москве уточнили правила самоизоляции для проживающих не по адресу регистрации

Газета.Ru06:03

Столичная полиция уточнила правила самоизоляции для проживающих не по прописке

Вечерняя Москва06:09

Проживание не по адресу регистрации не является нарушением самоизоляции

ТАСС05:47
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Космос

Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета

Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 06 мая в 10:11
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Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

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Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание и присоединился к акции "Бессмертный полк", которая проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 08:21
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

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Общество

На Бранденбургских воротах высветили слово «спасибо»

Проекцию слова «спасибо» на русском и еще трех языках высветили на Бранденбургских воротах Берлина, 9 мая сообщает Deutsche Welle.
ИА Красная Весна 02:47
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Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания 07 мая в 02:19
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Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
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Экономика

Банк ВТБ заявил об уменьшении размера выплачиваемых дивидендов

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ИА Красная Весна вчера в 03:57
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
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Общество

Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев

Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
News.ru 07:47
Общество

В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
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Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Футбол

Футболист «Уфы» Тилль не верит в возобновление сезона РПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилль считает, что текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет возобновлён после паузы из-за пандемии коронавируса.
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Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

За сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавируса

За сутки в России было выявлено 10 817 новых случаев коронавирусной инфекции, их зафиксировали в 84 регионах страны.
Вечерняя Москва 03:50
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Общество

В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
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Армия и оружие

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Политика

Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений

Ранее, 9 мая, новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
Известия 06:38
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Общество

Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
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Общество

Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты

Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 06:49
Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

RT на русском 03:08
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Транспорт

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
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Политика

В Сербии наградили российских военных, борющихся с коронавирусом

В Белграде 12 российских военных специалистов, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, наградили медалями Министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны».
Коммерсантъ 06:19
Единоборства

Назван фаворит боя Фергюсон – Гэтжи 9 мая на турнире UFC 249

Metaratings вчера в 10:09
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Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
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