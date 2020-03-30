Коронавирус
RT на русскомВ МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД по региону Татьяна Петрова. «На территории Московской области комендантский час не вводился», — цитирует РИА Новости Петрову.
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Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки.
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Самодеятельность: полицейские патрули объявляют комендантский час в Подмосковье (ВИДЕО)
Общественная служба новостей17:19
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