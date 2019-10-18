Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
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с чего всё началось

Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

Шестилетнего мальчика на велосипеде сбили на проселочной дороге в Кировской области в июле. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ), за рулем находился сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский».
РБК10:55

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Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

РБК10:55

В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

РИА Новости12:16

В МВД опровергли пинок полицейского по умирающему мальчику под Кировом

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В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

RT на русском12:58

Полиция рассказала свою версию гибели сбитого мальчика под Кировом

Телеканал 360°13:30

Полиция рассказала о поведении сбившего «пьяного» мальчика сотрудника

Lenta.ru15:22

В МВД рассказали свое видение ДТП с участием сотрудника полиции и «пьяного» мальчика

Znak.com14:34
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О подготовке новых санкций США против России и Турции сообщил на своей странице в "Твиттере" Боб Менендес, один из сенаторов, подготовивших пакет ограничений.
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Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» верит в то, что газ из Российской Федерации может быть дешевле на 20%, однако это будет газ не от российского публичного акционерного общества «Газпром».
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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
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В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
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"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
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Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Трамп выдвинул Бруйетта на место главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
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Происшествия

Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

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Газета.Ru 12:54
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Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванной оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах.
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Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ниццу», Ди Мария оформил дубль

Спорт-Экспресс 16:40
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РИА Новости 08:51
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Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
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В Samsung Galaxy S11 фронтальная камера будет скрыта под дисплеем

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Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева

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Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»

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«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

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