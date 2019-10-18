Происшествия
RT на русскомВ МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
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с чего всё началось
Шестилетнего мальчика на велосипеде сбили на проселочной дороге в Кировской области в июле. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ), за рулем находился сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский».РБК10:55
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