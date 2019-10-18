Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
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с чего всё началось

Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

Шестилетнего мальчика на велосипеде сбили на проселочной дороге в Кировской области в июле. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ), за рулем находился сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский».
РБК10:55

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Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

РБК10:55

В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

РИА Новости12:16

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

RT на русском12:58

Полиция рассказала свою версию гибели сбитого мальчика под Кировом

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Полиция рассказала о поведении сбившего «пьяного» мальчика сотрудника

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«Погиб, ударился о машину»: В МВД объяснили, как на майора полиции выехал «пьяный мальчик»

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