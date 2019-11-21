Общество
ФедералПрессВ МВД создадут отделы по борьбе с наркотиками в интернете
В Министерстве внутренних дел РФ планируют создать подразделения по борьбе с наркотиками в интернете. Об этом сообщил врио начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. По его словам, подразделения должны появится в структуре ведомства к 10 января 2020 года.
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с чего всё началось
28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.ТАСС02:20
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