28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.

с чего всё началось

В Министерстве внутренних дел РФ планируют создать подразделения по борьбе с наркотиками в интернете. Об этом сообщил врио начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. По его словам, подразделения должны появится в структуре ведомства к 10 января 2020 года.

В МВД создадут отделы по борьбе с наркотиками в интернете

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