Общество

ФедералПрессФедералПрессВ МВД создадут отделы по борьбе с наркотиками в интернете

В Министерстве внутренних дел РФ планируют создать подразделения по борьбе с наркотиками в интернете. Об этом сообщил врио начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. По его словам, подразделения должны появится в структуре ведомства к 10 января 2020 года.
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с чего всё началось

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.
ТАСС02:20

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МВД назвало срок создания подразделений по борьбе с наркотиками в Сети

РБК04:04

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

ТАСС02:20

МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Газета.Ru02:36

В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

Комсомольская правда02:36

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

RT на русском02:33

Подразделения МВД по борьбе с наркотиками в интернете появятся к 10 января 2020 года

Говорит Москва02:25

В МВД в 2020 году появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Коммерсантъ03:41
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