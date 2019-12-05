В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

с чего всё началось

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

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