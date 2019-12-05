Общество

Газета.RuГазета.RuВ МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
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с чего всё началось

Глава МВД выступил против снижения порога «бесплатного» нарушения скорости

В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Интерфакс11:03

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Глава МВД выступил против снижения порога «бесплатного» нарушения скорости

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В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости

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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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