Коронавирус
Газета.RuВ МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
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Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки.
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Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Здоровье
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Беларуси
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что Беларусь на ранних стадиях отлично справляется.
Политика
Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» решила сотрудничать с политической силой нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа».
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оценку влиянию погоды на коронавирус.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
Коронавирус по состоянию на 30 марта в России: новые смерти, заражено более 1 500 человек
Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Культура
Уроженка Башкирии победила на передаче федерального канала
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Культура
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель
На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Происшествия
Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Общество
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Общество
В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
Киберспорт
Blizzard провела опрос о переходе на The Burning Crusade среди игроков в World of Warcraft
Разработчики предложили четыре варианта перехода на The Burning Crusade: Продолжить играть уже существующими персонажами на текущем сервере, который полностью перейдет на The Burning Crusade, с возможностью перенести героев на перманентный Classic-мир с капом на 60 уровне.
Авто
Официально представили седан Genesis G80 нового поколения
Премиальный бренд Genesis представил седан G80 нового поколения. Презентация прошла в онлайн режиме.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.