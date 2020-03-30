Коронавирус
Газета.RuВ МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
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Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки.
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Самодеятельность: полицейские патрули объявляют комендантский час в Подмосковье (ВИДЕО)
Общественная служба новостейвчера в 17:19
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